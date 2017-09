KidyGo lève des fonds avec Aéroports de Lyon

La startup KidyGo, premier site collaboratif d’accompagnement d’enfants dans l’avion et le train, met en relation les familles avec des accompagnateurs certifiés.



Objectif: éviter les aller-retours interminables pour les parents dont les enfants sont trop jeunes pour voyager seuls



Sur kidygo.fr ils peuvent trouver un voyageur qui veillera sur leurs enfants pendant le trajet : un « KidySitter ».



Aujourd’hui, la startup annonce officiellement une levée de fonds de 20% (300 000 euros) auprès d’Aéroports de Lyon pour développer significativement sa communauté.



Cette levée de fonds va permettre à l’équipe de déployer davantage de moyens pour faire connaître KidyGo partout en France, mais aussi, dans les grandes capitales étrangères et territoires d’outre-mer.



C’est également l’opportunité de propulser l’activité dans le milieu aérien avec un partenaire et acteur clé du secteur.



La plateforme collaborative www.kidygo.fr a été lancée il y a 2 ans 1/2.



Aujourd’hui sa communauté se compose de plus de 80 000 utilisateurs inscrits, dont plus de 10 000 parents qui proposent en continu plus d’un millier de trajets chaque mois sur le site.



Aéroports de Lyon qui accorde beaucoup d'importance à l'innovation, repère dès 2016, la start-up KidyGo, identifiée comme entreprise éligible à l’accompagnement que peut offrir Aéroports de Lyon.



"La disponibilité de ce nouveau service devrait générer un trafic additionnel pour l’aéroport Lyon-Saint Exupéry (plus de 40 000 passagers à terme) et constituer une alternative valable au transport ferroviaire, seule solution actuelle pour la plupart des familles" souligne Aéroports de Lyon.