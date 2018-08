L’AGRICULTURE DU RHONE S'INVITE DANS LES MONTS DU LYONNAIS DÉBUT SEPTEMBRE

Les 1er et 2 Septembre 2018, retrouvez, le temps d'un week-end estival, tout ce qui fait la diversité de l'agriculture du Rhône !

« L’AGRICULTURE DU RHONE S'INVITE DANS LES MONTS DU LYONNAIS » se déroulera sur les terres du Ranch de la famille Gayet à St Laurent de Chamousset (Lieudit la Gondolière).



Entre autres animations, l’organisation d’un concours western, la soirée country du samedi soir mais aussi des balades en chariot « western ».



À cette occasion, auront également lieu trois concours départementaux d’élevage laitier et allaitant, le concours régional de chevaux de race Percheron et le concours départemental de labour.



L’occasion de découvrir de nombreuses animations autour de l’agriculture et de l’alimentation, acheter au marché fermier et déguster des produits locaux et de saison à la buvette.



Rendez-vous à Saint Laurent de Chamousset les 1er et 2 Septembre !