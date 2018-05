L’ASSE pourrait passer sous pavillon américain

Comme l'OM, le club de football de Saint-Etienne pourrait passer sous pavillon américain, avec la revente des parts des actuels propriétaires à un investisseur américain, a annoncé samedi le journal

L'Equipe sur son site internet.



Le nom de cet investisseur n'a pour le moment pas été dévoilé.



"Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, propriétaires et présidents de l'ASSE, devraient annoncer cette semaine la vente du club à un repreneur américain", indique le journal sportif, qui précise que l'officialisation pourrait intervenir "dès mardi".



Selon l'Equipe, les tractations menées depuis plusieurs mois "ont abouti il y a quelques semaines, avec la signature d'un accord de principe portant sur la vente de la totalité des parts du club".



Les négociations en vue de ce rachat ont été menées par Jérôme de Bontin, homme d'affaires franco-américain et éphémère président de l'AS Monaco (10 avril 2008-27 février 2009), qui pourrait également investir "pour un montant modeste" dans le club et occuper par la suite des fonctions opérationnelles au sein des Verts.



Il serait accompagné de toute une équipe, dont un nouveau directeur sportif qui remplacerait Dominique Rocheteau, lequel deviendrait "ambassadeur des Verts".



L'ancien international français Willy Sagnol, natif de Saint-Etienne et proche de Jérôme . de Bontin, pourrait "chapeauter tout le domaine sportif", croit savoir l'Equipe.



Le montant de cette opération n'a pour l'instant pas été révélée. Alors que Caïazzo et Romeyer souhaitaient valoriser le club à hauteur "d'au moins 80 millions d'euros" (ils l'avaient acheté 5 M EUR en 2004), la vente ne devrait finalement "pas dépasser les 50 M EUR", selon une source proche du dossier,

citée par l'Equipe.



Le journal ajoute même que celle-ci serait même "plutôt de 40 M EUR".



L’AS-Saint-Etienne ne serait pas le premier club de football français à être racheté par un Américain. L'entrepreneur américain Frank McCourt, ex-propriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers, a racheté en 2016

l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus.



Selon l'Equipe, le nouveau propriétaire des Verts "ambitionnerait de faire de Saint-Étienne la matrice de plusieurs clubs", à la manière de ce que Red Bull avait fait avec les clubs de Salzbourg, de New York et de Leipzig, avec

une stratégie clairement tournée vers l'international.







Avec AFP