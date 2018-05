L’ASVEL en playoffs et avec la manière

Dans une ambiance des très grands soirs, les Villeurbannais ont enfilé leur tenue de gala.



Face aux Monégasques, assurés de terminer la saison régulière à la première place, les joueurs de T.J.PARKER ont su saisir leur chance.



La Roca Team démarrait fort, en appuyant à l’intérieur (2-7, 2’30), mais l’ASVEL réagissait vite, avec sa doublette John ROBERSON – DeMarcus NELSON à la baguette, et une grosse adresse à trois points initiée par Charles KAHUDI (15-12, 6’).



Sa formation montait encore d’un cran en intensité, et Khadim SOW signait son entrée par un joli panier.



Lancée à pleine vitesse, l’ASVEL subissait pourtant une grosse panne offensive et voyait son adversaire passer un temps devant (32-33, 13’30), mais son adresse longue distance lui permettait de rejoindre les vestiaires en tête (48-46).



Et elle redémarrait encore plus fort après la pause ! En enchaînant les « stops » défensifs, Charles KAHUDI (24 points et 5 rebonds) et ses partenaires creusaient l’écart (58-47, 23’) face à une AS Monaco qui perdait Gerald ROBINSON sur blessure et se frustrait au fil des possessions.



Le leader du championnat écopait de quatre fautes techniques consécutives, son coach était disqualifié, et l’ASVEL enquillait les lancers-francs (66-49, 25’).



Avec la confiance, elle enchaînait les actions d’éclat, avec un John ROBERSON (17 points et 8 passes) qui montait en puissance pour faire grimper la note (84-59, 30’).



La tension ne baissait pas dans le dernier quart-temps, mais l’engagement des Villeurbannais non plus !



DeMarcus NELSON (11 points et 6 passes) régalait ses coéquipiers, Justin HARPER (17 points et 6 rebonds) artillait derrière la ligne à trois points et c’est toute l’équipe qui profitait des largesses défensives d’une Roca Team un brin démobilisée pour s’offrir une victoire éclatante.



Crédit photos : Infinity Nine Media / Alexia LEDUC