L'Anglaise Christiansen à Lyon pour deux ans

La milieu de terrain internationale anglaise de Manchester City Isobel Christiansen a signé un contrat de deux ans avec l'OL a annoncé lundi le club champion de France et d'Europe.



Elle évoluera désormais avec la défenseure anglaise Lucy Bronze arrivée au début de la saison 2017-2018, également en provenance de Manchester City.



Christiansen, 26 ans, a été championne d'Angleterre, gagné deux coupes d'Angleterre et une coupe de la Ligue avec City. Elle a auparavant joué à Everton et Birmingham City.





