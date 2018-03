L’Hotel-Dieu va ouvrir le 27 avril

Après 4 ans de travaux de rénovation, l’Hôtel-Dieu pourra à nouveau accueillir les lyonnais le vendredi 27 avril 2018, jour de son ouverture officielle.



« Le Grand Hôtel-Dieu va devenir la nouvelle résidence de l’art de vivre contemporain : un décor unique, empreint de noblesse, mêlant le charme de l’ancien et le confort moderne, révélant une offre mixte, attractive et différente » commentent les promoteurs de cet ensemble.



À partir du vendredi 27 avril, Lyonnais et visiteurs pourront redécouvrir ce lieu incontournable, dans lequel de nombreux lyonnais sont nés



Exit les religieuses et les blouses blanches...Les cours et les jardins seront désormais animés par des commerces, des restaurants et des bureaux...



De nombreuses enseignes, entreprises et institution ont déjà rejoint l’aventure. Voici leur liste exhaustive

• AM.PM

• Aroma Zone

• Bee ouse

• Bobbies

• Brochier Soieries • Café Mokxa

• Citadium

• Clarins

• Ecocentric

• Elior

• Grand Playground • Intercontinental

Hôtel

• Le Secret Buddha Bar • Marie Sixtine

• Miss Paradis

• Montagut

• Nextdoor

• Obbo Design • Second Cup • Sushi Shop

• Vatel

• Wagamama

• Axpo

• CACE

• Expert & Finance • HR Team

• KBL Richelieu

• PWC



L’Hôtel-Dieu va d’ailleurs célébrer son ouverture avec un « Festival Inaugural » qui débutera le vendredi 27 avril jusqu’au jeudi 21 Juin 2018.



Deux mois de fête rythmés par des spectacles, des performances, des expositions, des ateliers, des animations...



Au programme : un hommage à ses bâtisseurs, des rendez-vous autour de la santé et du bien-être, des animations pour les enfants...



Ces manifestations seront surtout l’occasion pour les Lyonnais de redécouvrir et de se réapproprier les 5 cours, les jardins, les coursives...