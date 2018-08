L’Institut Paul Bocuse ouvre son 7ème campus international, en Russie

L’Institut Paul Bocuse renforce sa stratégie de développement à l’international et signe un nouveau partenariat avec l’Université Fédérale de Sibérie, Siberian University.



Dès 2019, son programme Arts Culinaires et Management de la Restauration, en 3 ans, sera dispensé et délivré aux futures étoiles de la gastronomie Russe.



Dominique GIRAUDIER, CEO de L’Institut Paul Bocuse, et Vladimir KOLMAKOV, recteur de L’Université Fédérale de Sibérie, ont signé un accord visant à dispenser dès septembre 2019, la formation Bachelor in Culinary Arts Management à une cinquantaine d’étudiants russes.



« Les valeurs d’excellence et d’innovation ainsi que les problématiques de développement de l’hôtellerie- restauration-tourisme sur la scène internationale ont rassemblé ces deux établissements d’excellence pour répondre ensemble aux besoins et enjeux de ce secteur en pleine expansion » précisent les deux parties.



Ce partenariat dans la continuité de ceux engagés avec des établissements de renom au Pérou, à Singapour, en Corée du Sud et au Japon fait écho aux besoins croissants de professionnels hautement qualifiés dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration en Russie.



La région affiche également l’objectif de faire de Krasnoïarsk la capitale de la gastronomie Russe.



L’Institut Paul Bocuse permettra par ailleurs à ses étudiants, de bénéficier de programmes d’échanges pour faciliter encore plus leur mobilité vers l’international.



Cette signature « ...confirme notre volonté de faire rayonner notre institut et la gastronomie française tout autour du monde. Notre objectif est de se positionner sur les zones touristiques émergentes et en développement afin d’accroître l’employabilité de nos étudiants »



Une volonté matérialisée également par l’accélération du développement du réseau Alliance by Institut Paul Bocuse, une plateforme mondiale unique regroupant 22 des meilleures universités et écoles dans le monde en management de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires.