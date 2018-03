L’OL bat Caen mais ce fut difficile

Sans être brillant, l’OL a battu Caen à domicile (1-0) et met fin à sa série de 6 matchs sans victoire.



L'OL est toujours à 5 points de Marseille: l’OM est allé s’imposer à Toulouse 2 à 1



En difficulté dans le jeu, l’OL

a trouvé des ressources pour s'imposer contre Caen



L'OL a peiné à se créer des occasions.

Il a fallu attendre la 18e minute et un centre de Traoré difficilement repoussé par Genevois pour voir une première occasion dans la rencontre.



Caen, inoffensif en première période, se réveillait et Crivelli touchait le poteau (59e)





Le portier lyonnais était encore à la parade sur une frappe de Rodelin (60e) et Lyon semblait flancher en défense.



Mais c'était pour mieux exploser en attaque. Maolida décalait Mendy à l'entrée de la surface, dont le centre était dévié par deux défenseurs avant de terminer dans les pieds de Traoré, qui finissait de près (63e).



Les dernières tentatives lyonnaises (Ferri, 70e, Mariano et Cornet, 85e, Depay, 87e, Mariano, 90e) et caennaises (Crivelli, 80e, Diomandé, 83e) restaient vaines et l’OL s'imposait dans un match bien terne



Après six matchs sans succès, l’OL a enfin retrouvé le goût de la victoire, qu'il n'avait plus connu depuis le 21 janvier contre Paris (2-1).





Avec AFP