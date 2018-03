L'OL entre "en négociations exclusives avec Groupama" pour le naming du Parc OL

L'Olympique lyonnais est entré "en négociations exclusives" avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour le "naming" de son stade

de Décines, le Parc OL, a annoncé le club jeudi soir.



La période de discussion exclusive s'étend de ce jour jusqu'au 20 juillet

inclus.



Groupama avait annoncé en février 2017 être "en discussion" avec l'OL pour le naming du stade, inauguré début 2016.



Groupama est déjà sponsor du centre d'entraînement et du centre de

formation de l'OL, proche du stade de Décines, et présent sur les maillots du

club. L'assureur verse pour l'instant 1,3 million d'euros par an à l'OL sur

une période de trois années. Le contrat de "naming" pourrait atteindre entre 5 et 7 millions d'euros par an.



En France, d'autres stades ont fait l'objet d'un contrat de "naming":

récemment, le Vélodrome marseillais a été rebaptisé pour 10 ans Orange

Vélodrome, tandis que les stades de Bordeaux et Nice avaient respectivement été nommés Matmut Atlantique et Allianz Riviera.



En outre la Ligue de football professionnel a récemment indiqué que l'accord de partenaire-titre liant Conforama à la Ligue 1 était un contrat de "près de 25 millions d'euros sur trois ans".



La Ligue 2 fait également l'objet

d'un contrat de naming avec l'entreprise de restauration rapide Domino's Pizza.





Avec AFP