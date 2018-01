L’OL s’incline 3 à 1 face à Bordeaux

L’OL battu par Bordeaux (3-1) voit sa position sérieusement menacée par Marseille et Monaco après son faux pas en Gironde, ce dimanche.





Une semaine après leur brillante victoire acquise sur le leader parisien (2-1), les Lyonnais n'ont été que l'ombre de l'équipe aperçue au Groupama Stadium dimanche dernier.







Victime à la fois d'elle-même, d'un Bordeaux retrouvé et d'une décision arbitrale contestée, l'équipe de Bruno Génésio a couru après le score dès la 22e minute.



Sur un contre fulgurant emmené par Malcom, Meïté a servi de relais pour De Préville qui s'est chargé de fusiller Lopes d'un puissant tir du gauche (22e, 1-0).







Le deuxième but en une semaine de l'ancien Lillois a mis les Bordelais sur orbite, aidés ensuite par l'arbitre assistant pour repousser l'OL à deux longueurs.



Au duel avec Morel, Malcom s'est écroulé sans l'aide de personne dans la surface. L'arbitre de touche a cru voir penalty, et François Letexier, l'arbitre central, a suivi l'avis de son collègue.





Le Brésilien a transformé lui-même (2-0, 27e).







Assommé par ce deuxième but, l’OL, apathique dans le premier acte, s'est montré incapable de réagir.



C'est finalement Bordeaux, sur une grossière erreur de Meïté, qui a remis son adversaire dans le match.



Sur le corner bêtement concédé par sa recrue hivernale, Fekir a trouvé la tête de Marcelo pour la réduction du score (2-1, 44e).



Les Rhodaniens pensaient rentrer au vestiaire avec un petit but de retard, mais Lopes, sur une sortie inutile dans les pieds de Poundjé, a plombé son équipe en offrant un second penalty aux Girondins, transformé cette fois par Laborde (3-1, 45e+2).







Bordeaux, réduit à 10 après l'exclusion d'Otavio (77e) a su conserver ce score acquis à la pause jusqu'au coup de sifflet final.





