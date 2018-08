L’OL s’incline à Reims et s’apprête à engager un défenseur central

Le défenseur central belge Jason Denayer devrait s'engager dans les prochaines heures avec l’OL, a confié le président de l'OL

Jean-Michel Aulas sur OLTV, sans toutefois citer précisément son nom, évoquant

seulement "une négociation avec Manchester City", son club.



La piste menant au défenseur central portugais Ruben Dias "s'est refermée après un mois et demi de négociations. Nous avons donc négocié avec Manchester City et demain (samedi) nous pourrons annoncer l'arrivée d'un défenseur central", a précisé le patron du club rhodanien.



A Reims, après la première défaite de l'OL de la saison, JM. Aulas a affirmé "qu'on va récupérer un défenseur supplémentaire". "Ça pourrait être Jason Denayer. Il est à Lyon en ce moment. L'affaire n'est pas conclue, mais cela va aboutir pour un transfert", a-t-il souligné.



Denayer (23 ans, 1,84 m) est encore lié pour deux ans à Manchester City où il est confronté à une rude concurrence à son poste.



Il s'est engagé avec Manchester City en 2014 qui l'a depuis prêté à plusieurs reprises au Celtic Glasgow, à Galatasaray (deux fois) et à

Sunderland.



Il compte huit sélections en équipe de Belgique.



L’OL a enregistré ce vendredi sa première défaite de la saison, 1-0 à Reims, en ouverture de la deuxième journée du Championnat de France.



Vainqueurs d’Amiens 2-0 à domicile lors de la première journée, les Lyonnais privés de leur champion du monde Nabil Fekir se sont inclinés sur un but de Pablo Chavarria à la 32e minute.



Et malgré une nette possession de balle (66 %), les hommes de Bruno Genesio n’ont pas réussi à revenir au score.



«On a été piégés. Ils ont bien défendu, nous on n'a pas su trouver la faille dans cette défense, a regretté le milieu de l’OL Lucas Tousart au micro de Canal +. Malheureusement, sur une erreur d'inattention de notre part, ils arrivent à marquer. On essaie de monter en puissance, mais on doit faire beaucoup mieux, on ne doit pas faire des matches comme ça.»