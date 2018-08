L’OL va changer sa pelouse

L'Olympique lyonnais a annoncé lundi soir sa

décision de procéder au changement de la pelouse de son stade, dont l'état fortement dégradé avait suscité les critiques lors du match de la 1ère journée contre Amiens (2-0), dimanche.



"La décision a été prise de changer intégralement la pelouse dans les prochains jours afin que les conditions de jeu soient optimales pour la réception de Strasbourg, le 24 août pour la 3e journée de championnat",

précise l'OL dans un communiqué.



"Le club a été fortement surpris par les dégradations très importantes du terrain malgré les garanties apportées par son prestataire", poursuit l'Olympique lyonnais contestant par ailleurs que l'origne de ces problèmes soit due à l'organisation du "Monster Jam", un spectacle de sports mécaniques en juin.



Au cours du match contre Amiens, des mottes de terre se sont très vite déracinées donnant une impression de surface dévastée.



Les joueurs de l'Olympique lyonnais se sont plaints de l'état calamiteux de la pelouse de leur stade.



"Cela nous a beaucoup gênés. Une pelouse comme cela n'est pas favorable à un jeu de passes rapides, surtout face à une équipe bien regroupée comme Amiens contre laquelle il faut mettre de la vitesse dans le jeu, limiter les touches de balle", avait déploré l'entraîneur Bruno Genesio après la rencontre.



"C'est aussi dangereux pour la santé des joueurs. Memphis (Depay) a le genou profondément ouvert à cause de cela (avec pose de points de suture). L'explication ? La chaleur et l'enracinement n'a pu être suffisamment profond depuis la date à laquelle le terrain a été semé", avait-il ajouté.



L’OL qui joue à Reims vendredi, doit recevoir Strasbourg le 24 août puis Nice, le 31 août pour les 3e et 4e journées de Ligue 1.