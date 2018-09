L'animateur Frédéric Lopez (ex-TLM) ne compte plus se rendre "en terre inconnue

Frédéric Lopez, qui présentait depuis 2004

l'émission "Rendez-vous en terre inconnue", a décidé de passer le relais àl'animateur Raphaël de Casabianca, car "au fil du temps, cela devenait de plus en plus douloureux", a-t-il annoncé au Parisien, daté de dimanche.



"Quinze ans de +Rendez-vous en terre inconnue+, c'est quinze ans de rencontres et d'émotions extrêmement puissantes. Peut-être un peu trop pour un seul homme", explique-t-il sur sa page Facebook. "Ces expériences profondes sont éprouvantes et ne laissent pas indemne".



L'émission, diffusée au départ sur France 5 et désormais sur France 2, consiste à emmener une célébrité vers une destination inconnue, pour lui faire rencontrer des peuples autochtones.



"Avec les années, laisser derrière moi ces femmes et ces hommes, qui se

livrent avec autant de générosité, devenait de plus en plus douloureux", dit le présentateur qui a vécu cela 26 fois.



"Je ressentais le besoin de ne plus vivre d'adieux déchirants, sans avoir le courage de quitter une aventure qui représente une grande partie de mon existence", poursuit Frédéric Lopez, qui continuera à produire l'émission.



C'est Raphaël de Casabianca qui accompagnera désormais les invités.



L'animateur, qui quitte "Echappées belles", émission de voyage sur France 5,

est déjà en fonction. Il est parti samedi pour l'Inde, avec l'acteur-réalisateur Franck Gastambide, prévenu au tout dernier moment du changement.



Les téléspectateurs retrouveront Frédéric Lopez en fin d'année, pour son

dernier "Rendez-vous en terre inconnue" tourné cet été en Colombie avec l'astronaute Thomas Pesquet.



Frederic Lopez a débuté sa carrière à Genay sur Autoroute Info, mais ses premières émissions (LA VIE D’EN FACE), il les produit en 1992 au sein de la jeune chaîne locale TLM à Lyon





Avec AFP