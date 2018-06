L'association "Les Ailes du Petit Prince" célèbre ses 20 ans à l’aéroport de Bron

L’association « Les Ailes du Petit Prince » a choisi l’aéroport de Bron pour faire rêver près de 100 enfants malades ou en situation de handicap, dimanche 3 juin.



L’association « Les Ailes du Petit Prince », née à Lyon, organise plusieurs fois par an, des manifestations permettant à des enfants atteints de maladies graves ou en situation de handicap d’effectuer gratuitement leur baptême de l’air.



Cette journée est également l’occasion d’offrir aux familles, parents et fratries, elles aussi fortement impactées, un événement festif et joyeux dans une ambiance aéronautique rarement accessible.



Pour son 20ème anniversaire, l’association a naturellement choisi de souffler ses bougies dans son propre berceau, à l’aéroport de Bron, là où tout a commencé.



Ce dimanche 3 juin, de 9h à 17h30, un village « Petit Prince » proposera tout au long de la journée des activités ludiques et interactives (maquillage, clown, scrapbooking, motos, trikes et voitures de collections, etc.).



Un concert de Gospel viendra également rythmer l'événement de 12h30 à 13h30.



Familles et pilotes, encadrés par 110 bénévoles, seront ainsi réunis autour de ces petits princes du jour pour leur offrir des instants d’évasion et essayer de leur faire oublier les contraintes auxquelles ils sont soumis quotidiennement.



Aéroports de Lyon a souhaité, à nouveau, mettre à disposition ses infrastructures et apporter le soutien de son personnel au service de ce bel événement.



Les Ailes du Petit Prince, ce sont 3500 enfants accueillis en 20 ans grâce à 110 bénévoles