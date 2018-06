L’avenir d’Accinov s’éclaircit grâce à la reprise des actifs par ABL EUROPE

Après plusieurs mois d’incertitude, de nouvelles perspectives se dessinent pour Accinov avec la décision du Tribunal de commerce de donner une suite favorable au projet de reprise porté par ABL EUROPE.



La société s’est engagée à reprendre la totalité des emplois actuels et à en créer de nouveaux. Un accord entre la SEM Patrimoniale du Grand Lyon et ABL Europe a été trouvé sur un nouveau bail permettant de poursuivre les activités sur le site.



La Métropole de Lyon, partenaire dès l’origine à la création d’Accinov, se réjouit de cette décision qui permet de pérenniser cette infrastructure de bioproduction sur le territoire : « Il s’agit d’une très belle nouvelle pour les équipes Accinov et pour Lyonbiopôle avec un engagement d’ABL Europe de développer l’activité de bioproduction à Lyon. Ce projet sécurise le maintien des sociétés de biotechnologies actuellement hébergées sur la plateforme et permet de développer une offre de haute qualité portée une société reconnue en Europe et à l’international pour son savoir-faire. Je suis confiant que cette nouvelle société saura développer son activité depuis Lyon et tirer le meilleur parti de cette plateforme » souligne David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Conçue par le pôle de compétitivité Lyonbiopôle, Accinov a accueilli, depuis sa création en 2013, 20 entreprises, dont 11 sont actuellement hébergées.



« Cette décision du tribunal intervient à l’issue d’un processus au cours duquel plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt pour la plateforme et son modèle. Nous sommes heureux que la plateforme poursuive son développement ainsi que l’accompagnement des sociétés hébergées qui vont continuer à bénéficier de l’environnement que la plateforme Accinov apporte. Par ailleurs Accinov continuera à contribuer à la visibilité et l’excellence de l’écosystème que le pôle anime » précise Christophe Cizeron, Président de Lyonbiopôle.



ABL Europe est une société spécialisée dans la bioproduction des vecteurs viraux. Crée en 2016, elle est en pleine croissance avec une activité fortement tournée vers l’international. Elle emploie actuellement plus de 60 salariés. Localisée à Strasbourg, ABL Europe est une filiale d’ABL Inc. société américaine basée dans le Maryland, elle-même filiale de l’Institut Mérieux.



A la demande de la SAS Accinov, le tribunal de commerce de Lyon avait ouvert le 6 février une procédure de sauvegarde de la société.



Source: Grand Lyon