"L'esprit de 68 n'est pas mort..." Vincent Porhel (co-auteur de LYON 68: DEUX DECENNIES CONTESTATAIRES)

Lyon 68 raconte l’histoire de l’agglomération lyonnaise à travers les mouvements contestataires et alternatifs qui s’y sont développés entre 1958 et 1979.



Dans la capitale des Gaules, et en lien avec la mobilisation nationale de 68 mais aussi notamment les luttes du Larzac et de LIP, on assiste durant ces deux décennies à l’émergence de nouvelles formes et de nouvelles thématiques de revendication : autogestion, luttes des femmes, écologie, libre expression de l’homosexualité, luttes des travailleurs immigrés, antimilitarisme...



