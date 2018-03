L'évêque de Saint-Etienne impose une charte de prévention de la pédophilie

Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne, va obliger 400 représentants religieux et laïcs de son diocèse à s'engager par écrit sur une "charte pour la prévention de la pédophilie".



"On n'est pas sur un sujet tabou, il faut en sortir", a déclaré samedi à l'AFP Mgr Bataille, en rappelant que le "signalement de tels faits relève du devoir légal et moral de chacun".



En juillet dernier, Mgr Bataille avait révélé les abus présumés d'un prêtre du diocèse, dans les années 80, à l'encontre d'une dizaine de victimes, des faits aujourd'hui prescrits mais pour lesquels l'octogénaire a été relevé de son ministère.



Cette charte a été élaborée au terme d'une journée de formation, rassemblant fin janvier plusieurs centaines de participants, dont des responsables de l'Eglise catholique, des représentants du monde de

l'éducation, de la santé et de la justice.



Les prêtres, diacres, animateurs laïcs ayant une mission de l'évêque, directeurs de l'enseignement catholique et animateurs de la pastorale dans les écoles devront s'engager à y adhérer, faute de quoi il seront "déchargés de leur mission".



L'objectif est d'"ajuster les relations éducatives, sans familiarité excessive, ni relation affective possessive ou manipulatrice", en évitant "la promiscuité, les rencontres en tête-à-tête dans un lieu isolé et sans

visibilité, ainsi que les situations ambigües qui peuvent prêter à des soupçons ou à des accusations", indique le texte.



Mgr Bataille entend également dire aux parents que "l'Eglise est une maison sûre à qui on peut confier ses enfants".



François Devaux, président de l'association La Parole Libérée, à l'origine des révélations d'actes pédophiles qui ont secoué l'Église depuis 2015, a estimé que l'évêque de Saint-Etienne "envoie un signal positif". Mais il a qualifié cette démarche de "bricolage pas à la hauteur, face à la gravité et à

l'ampleur du problème". Il a également regretté qu'aucune association de victimes n'y ait été associée.



De son côté, le Vatican a annoncé samedi avoir nommé neuf nouveaux membres au sein de la commission anti-pédophilie, après le bilan controversé des activités de ce précédent groupe d'experts voulu par le pape François.





