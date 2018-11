L'heure sociale et solidaire : Zoom sur le financement

Frédéric Hello est nommé directeur de l'agence Economie sociale et solidaire de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Avant de prendre cette fonction, il était directeur du marché des professionnels et des associations de proximité au sein de la CERA. Il est l'invité de l'heure sociale et solidaire.



