L'homme retrouvé ligoté se révèle être un trafiquant de drogue

Un Albanais, retrouvé ligoté et bâillonné par la police, s'est révélé être un trafiquant de drogue: il a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et écroué, a-t-on appris vendredi

auprès du parquet de Saint-Etienne.



Informés de l'existence de ventes d'héroïne, des policiers sont intervenus lundi dans un immeuble du quartier de Beaubrun, où ils ont libéré un homme de 20 ans qui s'y trouvait bâillonné et attaché.



Dans la foulée, les enquêteurs ont mis la main sur 150 grammes d'héroïne et 350 grammes de produits de coupe lors des perquisitions de deux appartements utilisés par le jeune homme dans ce quartier.



Au quatrième jour de sa garde à vue, le jeune Albanais a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et écroué. En parallèle, une information judiciaire a été ouverte pour séquestration, afin de rechercher les consommateurs ou les concurrents qui l'ont agressé.





Avec AFP