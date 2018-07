L’hôtellerie en forme avec un mois de mai sous le signe du sport et de la santé

En mai 2018, les performances de l’hôtellerie lyonnaise connaissent une hausse par rapport l’an dernier



En effet, le RevPar progresse de 12,1% toutes catégories confondues. La fréquentation a augmenté de 2,2% et dans le même temps, les tarifs ont nettement augmenté de 9,7%.



Malgré la grève de la SNCF la hausse des résultats peut s’expliquer par une forte hausse de RevPAR sur la période des week-ends (+27,4%).



Les événements sportifs ont marqué ce mois de mai avec pour le football la finale de l’UEFA Europa League le 16 mai (TO de 96 et 97% les 15 et 16 mai) et pour le rugby, les demi-finales du TOP 14 les 25 et 26 mai.



On note une reprise de l’activité affaires après une semaine « blanche » la deuxième semaine de mai avec 2 jours fériés. Le salon Préventica du 29 au 31 mai a marqué la période grâce à des taux d'occupation de 85 à 95% selon les jours.