L’hôtellerie lyonnaise en pleine forme en juin

En juin 2018, les performances de l’hôtellerie lyonnaise connaissent une hausse par rapport l’an dernier



En effet, le RevPar progresse de 2,6% toutes catégories confondues.



La fréquentation a augmenté de 2,2% et dans le même temps, les tarifs se sont stabilisés à 0,4%.



L’hôtellerie avec un taux d’occupation de 76,5% en progression de plus de 2% aura bénéficié d’évènements professionnels comme les salons SIRHA Green (17 au 19 juin) et 3D Print (5 au 7 juin) ou encore le congrès SIFEM (Société d’Imagerie de la Femme du 7 au 9 juin).



L’hôtellerie aura également vu progresser son taux d’occupation les week-ends de 3,7%.



Ces performances se traduisent par une progression de 7% du volume des nuitées générées sur la destination.