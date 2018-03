L'humour de Fenech testé chez Angel à la prochaine Revue de Presse

Georges Fenech a-t-il l'humour facile ? Difficile de répondre à la question...Le député du Rhône, ancien magistrat et ex futur maire de Lyon, ne provoque pas vraiment des crises d'hilarité de prime abord. Mais peut-être fait-il partie des pince-sans-rire ?













Gérard Angel, qui n'est pas sectaire, a invité l'ancien président de la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) pour sa prochaine Revue de Presse.



L'autre invité sera Thierry Téodori, le directeur de la Halle Tony Garnier.