L'intelligence artificielle est elle la compensation d'une intelligence humaine déclinante ? REFLEXION

Le prochain café maçon se tiendra ce jeudi 6 septembre 2018 2018 à 18h30 au Café de la Cloche, 4 rue de la Charité...



"L'intelligence artificielle est elle la compensation d'une intelligence humaine déclinante ?" est le thème retenu pour ce café de rentrée



Le café maçon est une initiative originale lyonnaise qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Il a été créé en 2011 à Lyon par des francs maçons d'obédiences différentes dans l'intention d'instaurer un lieu d'échange et de partage avec le public.



Depuis, l'équipe des cafés maçons de Lyon est mixte : francs maçons et non francs maçons.



Francs maçons et non-francs maçons dialoguent sur des questions de société à chacune de ces rencontres Le thème est amorcé par une réflexion maçonnique, puis les participants construisent leur réflexion en commun.



"Les échanges sont structurés et répondent à des règles inspirées de la méthode maçonnique. On respecte la parole de l'autre, on ne porte pas de jugement de valeur, on ne cherche pas à avoir raison, on réfléchit ensemble, on s'écoute" rappellent les organisateurs.