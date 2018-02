L'orchestre féminin de Kaboul "Zohra" et "Désobeir" de Frédéric Gros primés à Lyon

Les Prix Montluc Résistance et Liberté ont été remis ce vendredi à Lyon à l'orchestre afghan 100% féminin "Zohra", et au philosophe Frédéric Gros pour son essai "Désobéir" (Albin Michel) dans lequel

il remet en cause l'obéissance aveugle.



Décernés par un jury indépendant de personnalités des lettres, des arts et des médias, ces prix, dotés chacun de 5.000 euros, récompensent et "mettent en lumière une oeuvre littéraire ou artistique qui aide à combattre la résignation et ses conséquences", a souligné Jean-François Carenco, président du jury lors d'une cérémonie au Mémorial national de la prison de Montluc.



Née en 2016, dans un Afghanistan en guerre depuis 40 ans et où la musique reste une déviance déshonorante, a fortiori pour des femmes, la formation symphonique "Zohra" (Vénus en arabe et en Persan) est composée de 35 virtuoses âgées de 14 à 21 ans, issues de milieux très modestes.



Cette formation soutenue par la Banque Mondiale et des bailleurs internationaux s'est produite pour la première fois à l'étranger, devant quelque 3.000 dirigeants politiques et économiques mondiaux, au forum de Davos (Suisse) en janvier 2017, pour un concert composé uniquement de classiques afghans.



En l'absence de l'orchestre, fondé par le musicologue et trompettiste Ahmad Sarmast, le prix a été remis à l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris et à un représentant du centre culturel français à Kaboul, où l'artiste afghan avait échappé à un attentat-suicide en 2014.



Agrégé de philosophie, Frédéric Gros, 53 ans, est professeur à Sciences Po Paris et spécialiste du philosophe Michel Foucault.



Dans "Désobéir", il analyse les rouages de l'obéissance politique dans un monde marqué par "le creusement des inégalités" et "la dégradation de la nature", avec l'idée que la désobéissance ne s'oppose pas à la démocratie.