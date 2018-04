L'université Lyon 2 fermée, le blocage se poursuit

Les deux campus de l'université Lumière-Lyon 2, qui devaient rouvrir après une semaine de vacances, sont restés fermés lundi, tandis que la poursuite du blocage a été votée en assemblée générale.



La présidente de l'université Nathalie Dompnier a décidé tôt ce matin de fermer les deux campus, situés sur les Berges du Rhône et à Bron alors que les cours devaient initialement reprendre dans la matinée.



La poursuite du blocage de l'université lyonnaise a été votée dans l'après-midi lors d'une assemblée générale, qui a réuni plusieurs centaines d'étudiants.



La présidente de l'UNEF du Rhône, Mélitine Buffard, s'est dite attentive à ce que "les étudiants ne soient pas pénalisés" par les blocages et que ceux qui le souhaitent "puissent entrer avec nous dans la mobilisation".



Le syndicat étudiant UNI, classé à droite, a réclamé dans un communiqué

"l'organisation d'une consultation par scrutin électronique de l'ensemble des étudiants de Lyon 2 sur la question du blocage de l'université".



"C'est le seul moyen d'offrir aux étudiants de Lyon 2 une sortie de crise afin que les partiels puissent se dérouler en toute quiétude", estime le syndicat. Ce dernier dit avoir reçu "un flot incessant de plaintes et de

témoignages de la part d'étudiants inquiets et désemparés à quelques jours des premiers examens terminaux".



Le 13 avril, à la veille des vacances, le campus des Berges du Rhône avait été évacué par les forces de l'ordre, sur réquisition de Mme Dompnier estimant que "le recours à la force publique était la seule issue". Les cours avaient été suspendus deux jours plus tôt.





Avec AFP