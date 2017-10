L1/11e journée: l'AS-Saint-Etienne neutralisé à Toulouse

L'AS-Saint-Etienne a raté l'occasion de revenir au contact du podium en concédant le nul 0-0 à Toulouse, dimanche après-midi pour la 11e journée de Ligue 1.



Les Verts, qui étaient 6e avant cette journée, récupèrent cette place au

détriment de Caen (vainqueur 1-0 contre Troyes samedi). Ils sont désormais à quatre longueurs de l'OL (3e), qui avait battu Metz 2-0 plus tôt dans l'après-midi.



Toulouse de son côté reste 10e et connaît un léger coup d'arrêt après deux victoires consécutives.



Ce sont les deux gardiens, Alban Lafont et Stéphane Ruffier, qui se sont

illustrés dans ce match animé mais équilibré.



Le match Lille-Marseille devait clôturer cette journée de L1 dimanche soir

(21h00), en mettant aux prises le Losc relégable de Marcelo Bielsa et son

ancienne équipe de l'OM (5e).







Avec AFP