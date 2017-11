L1 - 12e journée: LE derby Saint-Etienne-Lyon

Le derby toujours très chaud entre l'AS-Saint-Etienne et l'OL représentera le point d'orgue de la 12e journée de Ligue 1 ce dimanche soir



Les Lyonnais sont en pleine forme avec cinq victoires consécutives toutes

compétitions confondues, dont le succès autoritaire contre Everton, (3-0)

jeudi soir en Europa League.



De bon augure à l'heure d'aller jouer contre les Verts à Geoffroy-Guichard.



L'OL, troisième de Ligue 1, n'a plus gagné dans le Chaudron depuis novembre 2013. Son président Jean-Michel Aulas a annoncé sur Twitter son absence.



Les Verts (6e) de leur côté, privés de leur capitaine Loïc Perrin et de

leur recrue Rémy Cabella, voudront se reprendre après n'avoir signé qu'une

victoire sur leurs cinq derniers matches de L1





Avec AFP