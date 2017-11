L1/15e journée: Bordeaux enfonce Saint-Etienne

Bordeaux a mis fin à sa mauvaise passe en accentuant celle de Saint-Etienne (3-0), mardi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, qui a vu le promu Amiens enregistrer contre Dijon une troisième

victoire (2-1), et Caen se montrer maladroit à Strasbourg (0-0).



Les Girondins n'avaient plus gagné depuis le 23 septembre. L'ASSE, elle,

depuis le 14 octobre. La série devait prendre fin au Matmut Atlantique, et ce sont les Bordelais qui ont souri pour passer devant leurs adversaires du soir au classement (9e contre 10e).



Grâce à un doublé d'Alexandre Mendy (5e, 57e) et un but du virevoltant

Brésilien Malcom (31), les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont complètement dominé des Verts bien inquiétants, et incapables de trouver la solution depuis le départ de l'entraîneur Oscar Garcia et la mise en place d'une organisation bicéphale composée de Julien Sablé et Jean-Louis Gasset à sa tête.





Avec AFP