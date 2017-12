L1/18e journée - Saint-Etienne - Monaco

La 18e journée de Ligue 1 débutera vendredi, au stade Geoffroy-Guichard (20h45)



L'AS-Saint-Etienne reçoit Monaco, autant dire que la tâche s'annonce difficile pour les Verts



Le milieu de terrain Olé Selnaes, touché à un mollet à Marseille, a rejoint la longue liste des joueurs indisponibles avant la réception de Monaco vendredi.



Les défenseurs Loïc Perrin, Ronaël

Pierre-Gabriel et l'attaquant Romain Hamouma, même si ce dernier a repris la course en ce début de semaine, se trouvent, en effet, à l'infirmerie.



De son côté, le défenseur Léo Lacroix est suspendu, tout comme le milieu de terrain Bryan Dabo.



Enfin, Florentin Pogba a dû sortir à la mi-temps du match à Marseille et rien ne dit qu'il pourra tenir sa place vendredi.



Seule bonne nouvelle: le défenseur Gabriel Silva, absent depuis plusieurs semaines, a réintégré le groupe depuis quelques jours et devrait pouvoir jouer dans le couloir gauche de la défense.