L1/22e journée: l'AS-Saint-Etienne défait à Nice, malgré M'Vila et Ntep

L'AS Saint-Etienne, qui avait aligné ses deux recrues hivernales Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep, a été battue dimanche (1-0) par l'OGC Nice sur un superbe coup-franc du revenant Wylan Cyprien, lors de la 22e journée de Ligue 1.



Pour sa deuxième titularisation d'affilée, l'ancien Lensois longtemps blessé a rappelé qu'il n'avait pas perdu toutes ses qualités lors de sa convalescence en offrant la victoire à son équipe sur coup de pied arrêté, une de ses spécialités (22e).



S'ils restent 6e, les Niçois comptent désormais le même nombre de points (34) que Nantes, 5e avec une meilleure différence de buts (-2 contre -3) malgré sa défaite contre Bordeaux samedi (1-0).



Le gardien des Verts Stéphane Ruffier a donc encaissé lui un but pour son retour à la compétition, après sa suspension de quatre matches en raison d'un échange trop véhément avec un arbitre.



Quant aux deux recrues hivernales, Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep, ils n'ont pas fait de miracle et les Verts enchaînent ainsi un deuxième revers d'affilée, après celui concédé sur la pelouse de la lanterne rouge Metz (3-0) lors de la précédente journée.



Avec 23 points, l'ASSE, qui rêvait d'Europe en début de saison, n'est que 16e, avec une petit unité d'avance sur le club barragiste, Lille.



Les deux dernières rencontres de la 22e journée de L1 opposent Monaco à Metz puis le Paris SG, sans sa star Neymar, à l'Olympique lyonnais.