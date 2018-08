L1/3e journée - OL -Strasbourg vendredi

L’OL reçoit Strasbourg en match

avancé de la 3e journée de Ligue 1, vendredi, au Parc OL à Décines (20h45)



Le meneur de jeu Nabil Fekir et le gardien Anthony Lopes effectuent leur retour vendredi face à Strasbourg.



L'entraîneur Bruno Genesio avait reporté la rentrée de Fekir après sa participation au Mondial et afin de lui donner une semaine supplémentaire dans sa préparation.



Lopes a purgé les cinq matches de suspension (dont trois en fin de saison dernière), infligés après les incidents qui avaient émaillés l'après-match OM-OL du 18 mars au Vélodrome.



De son côté, le défenseur Jason Denayer, recruté mardi, fera partie du groupe. Il pourrait même débuter.



L'arrière gauche Fernando Marçal, blessé à un mollet, est en phase de réathlétisation alors que l'attaquant Amine Gouiri est absent pour six mois au moins pour une blessure à un genou dont il sera opéré dans une dizaine de

jours.





Avec AFP