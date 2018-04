L1 - Debuchy délivre les Verts

Mathieu Debuchy, sur la seul frappe cadrée de Saint-Etienne, a permis aux Verts de dominer Strasbourg (0-1) et leur offre des rêves d'Europe, samedi, lors de la 33e journée de Ligue 1.



L'inévitable Debuchy (82e), meilleur défenseur buteur des cinq grands championnats européens avec 4 réalisations (en dix matches en Ligue 1), a sauvé la mise pour des Verts bien pâles en Alsace, qui recollent du même coup au peloton des Européens.



Huitièmes avec 46 points, les Foréziens reviennent à hauteur de Montpellier, qui reçoit Bordeaux dimanche. Ils dépassent surtout Nantes, tenu en échec (1-1) contre Dijon, et reviennent à une longueur de Rennes, tombé à domicile face à Metz (1-2).



Dans un 4-2-3-1 inhabituel, Strasbourg a fait chauffer les gants de Ruffier à maintes reprises mais sans jamais trouver la faille.



Résultat, les hommes de Thierry Laurey campent toujours à la seizième place avec ce huitième match sans succès mais il ne comptent plus que cinq points d'avance sur Lille, 18e et barragiste malgré le nul devant Guingamp (2-2).



En première période, les Verts avaient lancé la première banderille dès l'entame sur un tir de Romain Hamouma qui longeait la ligne de but (1e). Mais ce sont les Alsaciens qui ont dominé, sollicitant un Ruffier des grands jours, par le défenseur Pablo Martinez (4e, 27e) et l'attaquant Bahoken (31e).



Les entrées en jeu de Jonathan Bamba et Paul-Georges Ntep n'ont pas changé grand chose et c'est même le Racing qui a eu les meilleures occasions par Corgnet (56e), Lienard (78e) ou Koné (90e+2).