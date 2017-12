L1: FFF et LFP déplorent les "ratés" et "dérapages" à Saint-Etienne

La Fédération (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont déploré samedi les "ratés" et "dérapages" lors du match Saint-Etienne-Monaco (0-4) vendredi en L1, notamment autour du dirigeant

stéphanois Roland Romeyer.



Lors de ce match, le président du directoire de Saint-Etienne avait quitté

la tribune officielle pour tenter d'entrer sur la pelouse, furieux de

l'arbitrage.



"Je connais bien Romeyer, c'est quelqu'un qui gère son club à sa manière, il a parfaitement bien réussi. Les mauvais résultats donnent quelquefois lieu à des comportements pas excusables, on ne peut pas les comprendre", a dit à la presse le président de la Fédération, Noël Le Graët, à l'issue de son assemblée à Paris.



"Les dérapages arriveront, malheureusement, je les condamne, c'est gênant. On voit bien que Saint-Etienne est en difficulté, au niveau sportif et des dirigeants: ils sont deux, ce n'est jamais très facile", a-t-il ajouté en référence à la direction bicéphale de l'ASSE, comprenant son président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo.



Les présidents de L1 et L2 ont signé jeudi une charte d'éthique, a rappelé

la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour: "Par cet engagement, les

présidents marquent leur volonté d'être exemplaires pour véhiculer une belle image du foot. Malheureusement, il y a encore des ratés, pas plus tard qu'hier

(vendredi) effectivement, nous sommes tout à fait conscients des ratés qu'il a pu y avoir".



"Il y a des ratés, et il y en aura encore beaucoup: nous gérons de l'émotion, de l'humain, sur plus de 900 matches par an, dans un climat de tension compétitive permanente. Ceci n'excuse rien, et j'appelle les présidents, l'ensemble des acteurs du jeu à être vigilants, à rester conscients de notre responsabilité", a-t-elle ajouté.



Il y a aussi eu des affrontements entre supporters ultras du club stéphanois et forces de l'ordre devant le stade Geoffroy-Guichard à l'issue du

match contre Monaco, durant une demi-heure.



Nathalie Boy de la Tour a par ailleurs dressé un bon bilan de la saison de

L1 quasiment à mi-parcours: "A la 17e journée, nous comptabilisions une

moyenne de 2,64% buts par match - il paraît que c'est un record de 33 ans donc je tenais à le souligner -, les affluences dans les stades sont en hausse de 8% et nos audiences se sont également énormément amélioré puisqu'elles augmentent de 30% par rapport à l'année dernière".





Avec AFP