L1 - Fumigènes à Saint-Etienne: sanction alourdie pour les Verts



Paris, 20 juil 2017 (AFP) - Le huis clos partiel infligé à Saint-Etienne

pour des fumigènes allumés par des supporters mi-mai, lors de la réception du

PSG, a été alourdi jeudi en appel, au grand dam des Verts qui veulent saisir

le CNOSF.

La commission supérieure d'appel de la FFF a en effet condamné la tribune

Jean-Snella inférieure (Kop Sud) à deux matches à huis clos ferme et un match

à huis clos avec sursis, tout en maintenant la sanction d'un match à huis clos

ferme et de deux matches à huis clos avec sursis pour la tribune Charles-Paret

inférieure (Kop Nord).

Cette décision prend effet à compter du premier match de Ligue 1 au stade

Geoffroy-Guichard, le samedi 5 août, devant l'OGC Nice. L'amende de 150.000

euros infligée au club est également maintenue.

Le club juge ces sanctions disproportionnées et affirme qu'il "va saisir le

Comité national olympique et sportif français (CNOSF) afin de faire valoir ses

droits".

Le 14 mai, de nombreux engins pyrotechniques avaient été allumés pour fêter

la dernière de l'entraîneur Christophe Galtier à domicile, lors de la 37e

journée de Ligue 1, une défaite 5-0 contre le PSG.





Avec AFP