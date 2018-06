L1 - Le Brésilien Cris quitte l’OL

L'entraîneur de la réserve de l’OL, l'ancien

défenseur central international brésilien Cris, quitte l'Olympique lyonnais, ont annoncé mercredi le club rhodanien par un communiqué et l'intéressé sur

son compte Twitter.



Agé de 41 ans, Cristiano Marques Gomes, qui a joué huit ans à l'OL, était revenu à l’OL au sein de l'encadrement technique du centre de formation avec les U15 puis les U19 et la réserve la saison dernière.



Toutefois, des changements à la tête de l'équipe B étaient envisagés depuis la fin du championnat au cours duquel les performances des réservistes lyonnais avaient été jugées décevantes.



"Après quatre ans passés au sein du centre de formation de l'OL, je souhaite vivre de nouvelles expériences pour donner suite à ma formation de coach", a commenté Cris sur son compte Twitter.



Cris est arrivé à l'Olympique lyonnais comme joueur en 2004 en provenance de Cruzeiro. Il a été quatre fois champion de France (2005, 2006, 2007, 2008) et vainqueur de la coupe de France en 2008.



Après avoir quitté l'OL en 2012 pour Galatasaray Istanbul (1ère div. turque), il a terminé sa carrière au Brésil au Gremio Porto Alegre (2013) puis au Vasco de Gama (2013-2014).



International brésilien (17 sélections, 1 but), il a également évolué quelques mois au Bayer Leverkusen (2003).







Avec AFP