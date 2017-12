L1: Monaco met la pression sur l'OL et Marseille

Sans forcer, Monaco a pris

provisoirement seul la 2e place de la Ligue 1 après sa victoire à Saint-Etienne (4-0), vendredi en match avancé de la 18e journée



Monaco mets la pression sur l'OL et Marseille qui s'affrontent dimanche soir.



Les Monégasques, après un mois de novembre difficile, enchaînent une

troisième victoire consécutive après celles enregistrées contre Troyes (3-2),

le 9 décembre, et face à Caen, mercredi en Coupe de la Ligue (2-0).



Ils comptent trois points d'avance sur l'OL et l'OM mais restent à six longueurs du PSG.



Face à un adversaire laissant l'impression d'une totale déliquescence, qui vient de concéder son dixième match sans victoire, dont neuf en championnat, et dans un stade sanctionné de huis clos partiel sur les deux kops, l'ASM a ouvert la marque très rapidement par Sidibé (3e).



Lemar trompait ensuite Ruffier, livré à lui-même, à la demi-heure de jeu

(32e).



Après la pause, Ruffier intervenait encore sur un tir de Baldé (52) mais ne

pouvait rien devant Fabinho à la réception du corner qui suivait (3-0, 53e).



Les Stéphanois contestaient aussitôt une position de hors-jeu mais ils

sombraient en plein cauchemar quand Ruffier, le capitaine, s'adressait d'un

peu trop près à l'arbitre assistant et était exclu.



En infériorité numérique, l'AS-Saint-Etienne encaissait encore un quatrième but signé Baldé (4-0, 60).



Nommé entraîneur le 15 novembre à la place d'Oscar Garcia, démissionnaire, Julien Sablé n'a encore enregistré aucune victoire pour l'ASSE et son bilan est de quatre défaites et deux résultats nuls (16 buts encaissés, 4 inscrits).



Quinzièmes et glissant inexorablement vers la zone de relégation, les Verts

n'ont plus gagné depuis le 14 octobre contre Metz (3-1, 9e journée).



C'était avant le départ de Garcia, qui a claqué la porte après la déroute dans le derby contre l'OL (0-5).







Avec AFP