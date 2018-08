L1: l'AS-Saint-Etienne arrache le nul à Strasbourg

L'AS-Saint-Etienne, réduit à dix dès la 18e minute de jeu, a arraché le match nul (1-1) à Strasbourg, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1.



C'est Makhtar Gueye, qui disputait son premier match chez les pros, qui a permis à l'ASSE de décrocher un point inespéré en égalisant en toute fin de match (88e), alors que le RCSA avait ouvert le score par Anthony Gonçalves (55e).



Sous une chaleur écrasante et dans une superbe ambiance, les Alsaciens, qui inauguraient leur nouvelle pelouse hybride, ont tout tenté pour l'emporter mais ont manqué d'efficacité.



Comme dimanche dernier à Bordeaux, quand ils l'avaient emporté (2-0) après avoir joué en supériorité numérique dès la 13e minute, les Strasbourgeois ont usé leur adversaire avant de faire la différence à 11 contre 10. Mais cette fois, ils ont craqué et n'ont pas su conserver leur avance.



L'ASSE, courageuse mais parfois désordonnée, s'en sort finalement très bien et pourra également remercier son gardien Stéphane Ruffier, auteur de plusieurs parades décisives quand son équipe était menée.



Avec quatre unités au compteur, le RCSA et l'ASSE pointent respectivement aux 5e et 7e rang du championnat.



Après un début de partie équilibré, le tournant du match intervenait à la 18e minute avec le carton rouge sévère reçu par Neven Subotic pour une faute sur Nuno Da Costa, qui avait fait la différence à 30 mètres du but de Ruffier.



Mais la première occasion était pourtant en faveur de Saint-Etienne l'ASSE: alerté par Rémy Cabella, Wahbi Khazri décochait une frappe puissante que Matz Sels détournait sur son poteau gauche (23).



Strasbourg dominait et multipliait les centres, qui ne trouvaient toutefois jamais preneur.



Après la pause, Kevin Monnet-Paquet était proche de trouver l'ouverture en contre, mais il butait sur Sels avant de tirer juste au-dessus (53).



Dans la foulée, Strasbourg prenait l'avantage: servi dans la surface par Anthony Caci, Gonçalves contrôlait de la poitrine et se remettait sur son pied gauche pour décocher un tir puissant que le portier forézien ne pouvait que détourner dans sa lucarne (1-0, 55).



Dans la dernière demi-heure, Ruffier sauvait les siens à plusieurs reprises notamment devant Kevin Zohi, Gonçalves (74) ou encore Ibrahima Sissoko (83), avant que Gueye, entré en jeu quatre minutes plus tôt, ne reprenne victorieusement un centre de Mathieu Debuchy (1-1, 88e).







Avec AFP