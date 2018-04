L1 - l’AS-Saint-Etienne stoppe Montpellier et se hisse à la 5e place

L’AS-Saint-Etienne s'est emparé de la 5e place

du championnat en s'imposant (1-0) à Montpellier, qui du coup se retrouve écarté de la course à l'Europe,.



Cette rencontre a été marquée par un nouvel hommage à l'ancien président Louis Nicollin, décédé en juin.



L'équipe de Jean-Louis Gasset occupe seule la 5e place. Elle devance de deux points Nice, qui se déplace samedi à Strasbourg, et de quatre Rennes, qui reçoit dimanche Toulouse.



Seize points sur dix-huit possibles: les Verts accélèrent dans leur remontée vertigineuse entamée après la trêve hivernale grâce à un recrutement judicieux.



Ils abordent dans une forme optimale les trois ultimes journées (réception de Bordeaux et Lille, déplacement à Monaco) et peuvent rêver à un retour en Europa League.



L’AS-Saint-Etienne a décroché sa quatorzième victoire de la saison grâce à un but inscrit dès la 10e minute de jeu par le milieu de terrain Romain Hamouma.