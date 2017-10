L1: l'ASSE s'attaque au Rocher, malgré les doutes

Jeu et recrutement critiqués, imbroglio

Jonathan Bamba: pas grave, l'AS-Saint-Etienne avance. Et dans un championnat ouvert, en dehors de la place de leader du PSG, les Verts menacent la deuxième place de Monaco, avec une bonne chance à saisir vendredi contre Montpellier

(20h45).



Même pour leur entraîneur, le jeu des Stéphanois est difficile à lire. "Je pense que nous avons mieux joué que ce que j'ai ressenti durant le match", a

ainsi lâché Oscar Garcia, mercredi en conférence de presse, pour évoquer la

dernière sortie de ses joueurs contre Metz.



Contre les Lorrains, ce fut une victoire pénible, ce que ne reflète pas le

score (3-1). Et le match face aux Messins n'est pas le premier à susciter des interrogations. Contre Amiens (3-0), là aussi l'ampleur de la marque est trompeuse: deux tirs sur les montants des Picards ont bien aidé les Verts.



Angers a lui aussi touché trois fois la barre (1-1). Et à Dijon (1-0), "Sainté" a gagné sur un penalty controversé.



"On dit que nous ne jouons pas bien. Je respecte toutes les opinions mais

notre classement (3e ex-aequo avec Marseille et Nantes) me satisfait surtout après les nombreux changements de l'intersaison", rétorque le coach.



Alors, jusqu'où peut aller vraiment l'équipe du Forez ? "On peut se

projeter lorsque l'on aborde les sept ou huit derniers matches, pas avant.

L'objectif est de continuer à mettre en place notre projet. La Ligue 1 a un

bon niveau", esquive cette fois le technicien espagnol.



Attendu pour redynamiser l'animation offensive, Garcia, successeur de

Christophe Galtier, s'appuie surtout sur la solidité défensive de son équipe,

faute de mieux.



Le gardien Stéphane Ruffier (31 ans) et l'arrière central et capitaine Loïc Perrin (32 ans) restent ses meilleures garanties.



Mais le second est actuellement blessé... Et sans lui, l'équipe est fragilisée d'autant qu'elle affiche des lacunes techniques.



Les recrues estivales n'amènent pas la plus-value espérée à l'exception de

Rémy Cabella, prêté par Marseille, principal artisan de la victoire sur Metz

alors que les Verts étaient menés 1-0.



Dans l'environnement du club, il se dit que les souhaits de Garcia n'ont pu

être exaucés, faute de moyens financiers. Et que le coach a davantage subi les arrivées de certains joueurs.



Parmi les recrues, on trouve des éléments qui ne se sont imposés nulle part (Janko, Gabriel Silva) ou qui ressemblent plus àdes paris que des valeurs sûres (Hernani, Diousse).



De plus, les Verts ont dû céder à Lille pour 10 M EUR l'arrière droit Kevin

Malcuit, l'un de leurs meilleurs joueurs de la saison 2016-17.



Pour recruter qui ? L'avant-centre de Dijon, Loïs Diony, pour 8 M EUR, qui n'a encore inscrit aucun but. Limité dans le jeu, il est même sorti sous les sifflets dimanche face à Metz.



Garcia doit aussi composer avec la décision de sa direction de suspendre

l'attaquant Jonathan Bamba (21 ans, 4 buts dont 3 penalties, 1 passe décisive), jeune formé au club et dont les négociations pour une prolongation sont au point mort.



Ce joueur, qui s'est illustré sur les six mois de son prêt à Angers la saison dernière, perçoit 20.000 euros bruts mensuels environ.



Il réclame désormais une rémunération évolutive aux alentours de 150.000 euros mensuels et des primes. L'ASSE propose de doubler son salaire, à hauteur de 50.000 euros.



"Comme tout garçon possédant du talent et qui se retrouve sollicité, il ne

va pas accepter n'importe quoi, même de son club formateur", résume Olivier

Pickeu, directeur sportif du SCO Angers dans L'Equipe.



Mais pour l'instant, Bamba est dans l'impasse et ne participe pas à l'assaut du Rocher.





Avec AFP