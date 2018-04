L1: l’OL bat Nantes 2-0 et monte à la 2e place

L’OL est monté à la 2e place du Championnat de France en battant Nantes 2-0 samedi grâce à des buts de Depay et Traoré, et dispose désormais d’un point d’avance sur Monaco (3eme) et 3 points d’avance sur Marseille.



Dans la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des champions, l'OL (72 points) met la pression sur Marseille (69), qui jouera à Angers dimanche après-midi, lors de cette 35e

journée.



Monaco a concédé le nul 0-0 face à Amiens samedi.



Nantes de son côté perd encore du terrain dans la course à l'Europa League.



Quant au Paris SG, déjà couronné champion de France, il recevra Guingamp dimanche au Parc des Princes, en clôture de la journée.