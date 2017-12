L1: le Lyonnais Youri Djorkaeff ambassadeur de la Ligue, avec Didier Drogba

L'ancienne idole de Marseille Didier Drogba et l'ancien sociétaire de l'UGA Décines, Youri Djorkaeff, champion du monde 1998, ont été nommés ambassadeurs de la Ligue de football professionnel (LFP), ont annoncé les dirigeants de l'instance, à l'issue de l'assemblée générale.



"On a voulu prendre deux grands joueurs qui ont démarré leur carrière enFrance, et qui ont ensuite joué dans les grandes ligues. Leur mission est de

nous accompagner pour nous aider au niveau marketing, dans la promotion dufootball français, rechercher une meilleure exposition, plus de diffuseurs,plus d'investisseurs", a déclaré la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, précisant qu'il s'agit "d'un engagement sur trois ans".



"J'ai essayé de promouvoir le foot français, aujourd'hui j'ai l'opportunité

de continuer à faire ce que j'ai aimé faire, d'accompagner la Ligue et les

clubs sur de nouveaux marchés. Je sais que je suis bien accompagné avec un

attaquant plus costaud que moi, très grand", a confié Djorkaeff.



L'ancien joueur de Monaco (1990-1995) et du Paris SG (1995-1996), avait été

déjà nommé l'an dernier ambassadeur de la finale de la Coupe de la Ligue.



"Ce rôle d'ambassadeur me va très bien. J'ai fait quatre continent, l'Asie

(Chine), l'Afrique, l'Europe, et l'Amérique du Nord. C'est un rôle que

j'espère tenir de la meilleure des manières", a ajouté Drogba, ancienne idole de l'OM (2003-2004) et Chelsea (2004-2012, puis 2014-2015), entre autres.



A titre de comparaison, la Ligue espagnole, concurrente de la Ligue

française, dispose d'une quinzaine d'ambassadeurs pour promouvoir son

championnat dans le monde, tous d'anciennes gloires comme Carles Puyol ou David Villa.





Avec AFP