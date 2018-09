LA PLACE LOUIS-CHAZETTE CULTIVE LA PAIX...

Louis Chazette (1872-1930) député, adjoint au maire et avocat de son état donne son nom à cette place connue pour ses immeubles signés Soufflot au milieu du XVIIIe siècle.



Restaurée en 2013 après les travaux du tunnel « modes doux » de la Croix Rousse, elle sera le théâtre verdoyant d’une exposition hors normes dès le 15 septembre.



Pendant deux mois, quelques œuvres du musée des Beaux-arts de Lyon prennent la clé des champs, réinterprétés par des artistes et des collectifs de citoyens



Dans le cadre d’un Appel à Projet en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier (APICQ) de la ville de Lyon, les habitants du quartier ont souhaité proposer un événement original permettant de rendre visibles les liens entre les citoyens et les grands acteurs culturels de la ville.



Le thème de La Paix choisi en résonance avec Le Défilé de la biennale de la Danse 2018 et une sélection de 17 œuvres issues du musée des Beaux- Arts de Lyon sont les points de départ de cette belle aventure collective.



Croiser le regard d’artistes contemporains de différentes origines et de langages plastiques variés avec des œuvres historiques du musée des Beaux-Arts de Lyon était l’origine du projet.



Montrer les œuvres produites sur l’espace public en toute sécurité pour une période dépassant un événement éphémère était aussi une volonté forte des porteurs de projet.



Objectif: faire sortir l’art de son univers habituel pour le confronter aux regards de tous, en grand format, sur des structures, et imprimées sur des bannières suspendues en hauteur et visibles de loin.



Le Conseil de Quartier Bas des Pentes-Presqu’île et l’Association de la Place Louis-Chazette se retrouvent dans ce projet hors normes.



Le projet impliquera, les artistes plasticiens, les enfants de l’école Michel Servet, voisine de la place, l'association Passer'elles buissonnières, les usagers du centre social mais aussi les commerçants ou sociétés qui prêteront leurs vitrines pour la présentation des œuvres originales.



La Paix célébrée sera célébrée dans toute la ville les 15 et 16 septembre...Le choix du thème s’est donc imposé comme une évidence en lien avec le Défilé de la Biennale et ses 300 000 spectateurs attendus le 16 septembre, le lendemain du vernissage de l’exposition.



Pour reprendre les propos de Dominique Hervieu, directrice artistique de la biennale de la Danse « Les temps sont trop sévères pour que l’on renonce à l’espoir. »





REGARDS SUR LA PAIX EXPOSITION A LYON PLACE LOUIS-CHAZETTE

DU 15 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018