LBF toujours dans l'attente de son entraineur...

Le Lyon Basket Féminin est engagé en Ligue Féminine de Basket-ball pour la saison 2013/2014...Le Président du Lyon Basket Féminin, Nicolas Forel, a pris acte avec satisfaction de l’accord de la Fédération Française pour engager l’équipe de Lyon dans le championnat d’élite féminine.



Avec un budget ramené à 1,5 ME (contre 1,8 initialement prévu), le LBF poursuit son engagement au plus haut niveau français pour la saison à venir.



Le changement d'entraîneur est un choix économique car Laurent Buffard représentait à lui seul 17 % du budget du club. "Cela va permettre, malgré l'indemnité qui va lui être versé et le coût du nouvel entraîneur, d'économiser 140 000 €" précise le nouveau président



Comme Nicolas Forel le précisait sur notre antenne ce mardi, des négociations sont en cours avec différents entraineurs en lice pour prendre en charge l’équipe du LBF. Il y aurait 5 candidats



L'entraineur sera choisi par les actionnaires de la SASP Lyon Basket Féminin.



Le Président Nicolas Forel prévoit, dès la rentrée de septembre, une prochaine rencontre et première prise de parole pour présenter l’équipe, son projet, et ses ambitions.



"Avec un effectif réduit, cette nouvelle équipe sera très compétitive et permettra de jouer le carré de tête" promet le nouvel homme fort du LBF: Nicolas Forel sera l'invité de Lyon 1ère ce vendredi soir.