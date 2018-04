LDLC: RETOUR À LA CROISSANCE AU 4ÈME TRIMESTRE ET ACCÉLÉRATION DES OUVERTURES DE MAGASINS

Le 4ème trimestre 2017/2018 a donné des signes forts de rebond de l’activité



LDLC.pro enregistre ainsi une croissance soutenue de 12% à 32,2 M€ et les ventes en magasins progressent de 5% à 12,1 M€.



L’activité BtoC à 81,2 M€ affiche une légère amélioration mais reste encore impactée par la hausse des prix des composants mémoire.



Au global, le dernier trimestre de l’exercice renoue avec la croissance, en progression de 0,6%.



Sur 12 mois, les ventes s’établissent à 472,1 M€.



L’activité BtoC réalise un chiffre d’affaires de 340,1 M€ dont 53,0 M€ (contre 47,9 M€ en 2016/2017)imputables aux 29 magasins que comptait le Groupe au 31 mars 2018.



Depuis cette date, une nouvelle franchise a été lancée dans le Pas-de-Calais marquant une accélération des ouvertures, comme annoncé.



L’activité BtoB enregistre un chiffre d’affaires de 120,7 M€ en hausse de 2 %. Cette dynamique va s’amplifier en 2018/2019.



Les autres activités dont Maginéa et l’Armoire de Bébé contribuent pour 11,3 M€ au chiffre d’affaires de la période.



Durant l’exercice, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de son plan de développement avec l’initiation ou la finalisation de plusieurs projets porteurs de croissance à court terme.



Dans le domaine du BtoB, le Groupe a mis en place les leviers pour atteindre un chiffre d’affaires de 300 M€ à l’horizon 2021.



Le Groupe LDLC a finalisé le 25 janvier 2018, l’acquisition de 100% du capital du Groupe OLYS qui détient une expérience reconnue depuis de nombreuses années dans ce domaine et exploite notamment les enseignes BIMP, GDA i-Tribu, distributeurs Apple pour les professionnels et les particuliers.



Cette acquisition sera consolidée à compter du 31 mars 2018.



En janvier 2018 également, le Groupe a ouvert une nouvelle structure LDLC.pro à Gennevilliers afin de développer sa présence sur cette région à fort potentiel économique.



Cette équipe commerciale dédiée aux professionnels s’ajoute aux 80 collaborateurs présents en région lyonnaise permettant ainsi au Groupe de bénéficier d’un marché porteur tiré par le développement du numérique dans les TPE/TPI.



Dans le domaine du BtoC, le Groupe accélère l’ouverture de magasins, se déploie en Espagne et enrichit son offre.



L’ouverture de nouvelles boutiques va s’accélérer avec déjà une dizaine de projets programmés. Le concept est désormais parfaitement validé avec plus d’un tiers des franchisés LDLC.com actuels qui envisagent d’ouvrir une nouvelle boutique à un horizon de 12 mois



Face au succès rencontré depuis son lancement en mai 2015, l’e-shop L’Armoire de Bébé a étudié l’opportunité de développer un réseau de boutiques.



Dans ce cadre, un premier concept store test ouvrira ce vendredi 27 avril dans l’ouest lyonnais



Dédiée aux enfants de 0 à 3 ans, cette surface de ventes de 500 m2 offrira 2 500 références.



Cross-canal, L’Armoire de Bébé donne accès à plus de 8 500 articles.



Durant cet exercice, le Groupe LDLC a également travaillé en profondeur sur son organisation avec l’arrivée de managers spécialisés dans l’omnicanal et a mené plusieurs chantiers de front dans les domaines IT et logistique dans le cadre des synergies avec Materiel.net et du développement du Groupe.



« Si l’exercice 2017/2018 a été compliqué conjoncturellement du fait de la hausse continue et forte des composants mémoire, nous n’avons néanmoins pas ralenti notre plan de marche visant à mettre en place des projets structurants et porteurs de croissance à court terme. Ces moteurs d’accélération associés à nos fondamentaux solides et à notre efficience commerciale et opérationnelle nous permettent d’être confiants dans l’exécution de notre plan de développement pour l’exercice 2018/2019. » commente Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC.



Pour l’exercice 2018/2019, le Groupe LDLC devrait enregistrer, à périmètre constant, une croissance organique à deux chiffres et bénéficier mécaniquement de l’intégration du Groupe OLYS.



A l’horizon 2021, le Groupe LDLC réaffirme son ambition d'atteindre le cap du milliard d'euros d'activité.





Source : LDLC