LE BEAUJOLAIS EST DESORMAIS "GEOPARC MONDIAL DE L’UNESCO"

L’Unesco a officiellement labellisé le Beaujolais « Géoparc mondial de l’Unesco »



Portée depuis 2012 par le Syndicat Mixte du Beaujolais, "cette démarche d’initiative locale marque bien la pertinence des projets quand ils sont portés à l’échelle du territoire", estime le Conseil Départemental du Rhône.



Réputé à l’international pour la qualité de ses vins, le Beaujolais pourra ainsi s’appuyer sur son patrimoine géologique pour renforcer son attractivité touristique.



L’Unesco a reconnu le caractère remarquable de la géologie beaujolaise, il relève également un ambitieux projet de territoire axé sur la protection et la valorisation des géo-patrimoines.



« Sous la houlette du Syndicat Mixte du Beaujolais et de son président Daniel Paccoud, ce projet de labellisation a été mené de manière remarquable, en impliquant l’ensemble des partenaires locaux. Une méthode exemplaire pour un succès mérité. Cette approche collaborative et fédératrice a porté ses fruits », souligne Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Le Département du Rhône poursuit ses actions en matière de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS).



Certains sites classés ENS par le Département ont d’ailleurs intégré le périmètre du Géoparc, comme le Mont Brouilly, les Landes du Beaujolais ou les carrières de Glay.



Labellisé « Géoparc mondial de l’Unesco », le Beaujolais est le septième site en France à obtenir cette distinction.