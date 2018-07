LE RÉSEAU TCL S’ADAPTE POUR LA FÊTE NATIONALE

A l’occasion des festivités et de l’ouverture exceptionnelle des centres commerciaux, de nombreux renforts seront mis en place sur les lignes du réseau TCL samedi 14 juillet.



La fréquence des lignes de métro, des funiculaires et des tramways T1, T2 et T4 sera renforcée ce

jour férié.



Les lignes de bus C2, C5, C6, C9, C10, C13, C14, C17, C20, C21, C24, C25, 25, 52, 89, 93 bénéficieront

également d’une fréquence renforcée.



A partir de 18h, les bus ne circulent plus dans le périmètre de sécurité. Certaines lignes verront donc

leur parcours limité :

C3 : limitée à Cordeliers

C9 : limitée à Saxe Préfecture

C10 : limitée à Perrache

C12 : limitée à Jean Macé

C13 nord : limitée à Croix Rousse

C13 sud : limitée à Cordeliers

C14 : limitée à Gare de Vaise

C18 : limitée à Croix Rousse

C20 : limitée à Perrache

15 : limitée à Perrache

19 : limitée à Gorge de Loup

31 : limitée à Gare de Vaise

35 : limitée à Jean Macé

40 : limitée à Gare de Vaise

S1 : ne circule pas

S6 : ne circule pas



Fourvière étant interdit d’accès aux piétons pour des questions de sécurité liées au feu d’artifice, la

ligne de funiculaire F2 fermera à 20h au lieu de 22h.