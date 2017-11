LE SYTRAL SE MOBILISE POUR LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXISTE

Le SYTRAL a fait de la prévention de la délinquance et de la lutte contre l’insécurité, une priorité.



Porteurs et signataires de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2014-2017, le SYTRAL et son délégataire, Keolis Lyon, poursuivent ainsi une démarche active et volontariste de lutte contre l’insécurité dans les transports en commun lyonnais.



Le SYTRAL est ainsi le premier réseau de transport urbain de France à mettre en œuvre des marches exploratoires.



Au regard de l’engagement et de l’expérience du SYTRAL en matière de sécurisation des femmes, l’Etat a souhaité inscrire les démarches du SYTRAL dans le Tour de France de l’Egalité femmes hommes, lancé le 4 octobre dernier.



A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, le SYTRAL initie de nouvelles actions.



Les journées du 24 et 25 novembre concentrent des actions de sensibilisation du public et des temps d’échanges sur le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports .



La Présidente du SYTRAL et les ambassadrices des lignes TCL (7, C14 et C12) vont à la rencontre des voyageurs du réseau, sur le site de la Part-Dieu le 24 novembre de 12h à 14h afin de lancer ces deux journées d’actions.



Samedi 25 novembre, des temps d’échanges avec le public seront organisés Place Bellecour de 14h à 17h.



Le SYTRAL réitérera les actions menées durant la journée internationale des droits des femmes du 8 mars dernier, avec une nouvelle distribution au cours de ces deux journées, de 2000 guides pratiques revenant sur la définition du harcèlement sexiste et les textes de lois associés, les démarches pour porter plainte et les comportements à adopter face à une situation d’agression pour les victimes et les témoins.



La campagne de lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun, dévoilée en janvier dernier suite aux recommandations faites par les ambassadrices de ligne 7, sera également redéployée.



Une opération pour recueillir les témoignages des femmes et des hommes sur le harcèlement sexiste dans l’espace transport et l’espace public sera engagée au travers de ces échanges et se prolongera jusqu’au 15 janvier.



Les témoignages recueillis seront transmis à la secrétaire d’Etat dans le cadre de ce Tour de France de l’Egalité et du futur projet de loi qui sera présenté début 2018.



Un film sera réalisé par le SYTRAL avec les témoignages des partenaires présents, celui des ambassadrices ainsi que ceux recueillis auprès des citoyennes et citoyens utilisateurs du réseau de transport en commun lyonnais.



Enfin, le SYTRAL poursuit ses marches exploratoires au rythme de une à deux par an, dans le but de réaliser un diagnostic de terrain dans des lieux où réside un risque ou un sentiment d’insécurité et de mettre en place des actions concrètes de lutte contre le harcèlement sexiste. Le recrutement d’ambassadrices est actuellement en cours sur la ligne 52.