LES COURS D’EAU PLACÉS EN SITUATION D’ALERTE SÉCHERESSE

Le Préfet du Rhône a décidé par arrêté en date du 14 août 2018 de placer en situation d’alerte sécheresse l’ensemble des cours d’eau du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, à l’exception du Rhône et de la Saône.



La nappe du Pliocène est placée en situation d’alerte et la nappe de Meyzieu en situation d’alerte renforcée.



Suite à une absence de pluies significatives à l’exception de quelques épisodes orageux, il a été constaté une baisse généralisée de tous les cours d’eau du département, accentuée par les périodes de forte chaleur.



La situation des nappes ne s’est pas améliorée et les mesures d’alerte restriction déjà en place sur une partie de l'Est lyonnais et du bassin du Garon sont étendues à la nappe du Pliocène et renforcées sur la nappe de Meyzieu.



La mise en place de la situation d’alerte a pour objectif d’inviter les usagers – particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités – à une utilisation économe de l’eau. Elle permet d’anticiper toute dégradation permettant de préserver les usages prioritaires et la survie des écosystèmes aquatiques.