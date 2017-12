LOU: Mignoni évoque un départ de Bruno

L'entraîneur principal du LOU, Pierre Mignoni a confirmé vendredi à l'AFP qu'il avait bien été contacté par la Fédération au sujet de la collaboration de son adjoint Sébastien Bruno pour entraîner les avants du XV de France aux cotés du nouveau sélectionneur Jacques Brunel.



"Si Sébastien Bruno venait à partir, Karim Ghezal, qui entraîne déjà les avants, aurait les mêmes prérogatives (au club). David Attoub, toujours joueur mais actuellement blessé, nous apporterait un soutien ponctuel pour la mêlée. J'ai anticipé par rapport à mon encadrement. Mais il n'y a rien d'officiel", a-t-il dit.



Celui-ci a déclaré également "ne rien penser du fonctionnement de l'encadrement de l'équipe de France". "Je n'ai pas assez d'éléments pour en juger", a-t-il souligné.



"Me concernant, s'il faut aider l'équipe de France, comme je l'ai fait avec d'autres collègues, nous l'aiderons. Mais en aucun cas je ne quitterai mon club pour être sur le terrain. Je n'aiderai pas au détriment du LOU Rugby. Rien ne changera pour moi", a-t-il conclu.



Jacques Brunel a été nommé mercredi par le président de la Fédération Bernard Laporte nouveau sélectionneur de l'équipe nationale en remplacement de Guy Novès, limogé après des tournées de juin et de novembre catastrophiques.



Laporte a aussi décidé d'innover en instaurant, aux côtés de Brunel, qui fêtera ses 64 ans le 14 janvier et a été nommé jusqu'à la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), un pool d'adjoints de "cinq-six entraîneurs" du Top 14.



Ceux-ci resteront salariés de leurs clubs et viendront "à la pige" apporter leur expertise au manager de Bordeaux-Bègles, qu'il dirigera une dernière fois samedi en championnat contre le Stade Français avant de prendre ses fonctions la semaine prochaine.