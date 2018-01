LYON ASVEL BASKET vise un nouveau record ce vendredi à Gerland

Pour la troisième année consécutive, Lyon ASVEL Féminin investit le Palais des Sports de Gerland, ce vendredi à 20h30 contre l’USO Mondeville.



Après avoir rassemblé 6000 spectateurs en 2016, puis 6150 l’année passée, Lyon ASVEL Féminin vise encore un record d’affluence de la saison en LFB



A travers cette nouvelle délocalisation, Lyon ASVEL Féminin promet d'organiser une nouvelle grande fête du basket, "symbole d’une belle promotion du sport féminin".



Cette année, la configuration permettra de rassembler 6 000 personnes dans le Palais des Sports de Gelrand.



Pour l’occasion, les danseurs de la troupe de Soda Crew (vice-champions de « La France à un incroyable talent » et vice champions de France de Hip-Hop), ainsi que l’animateur emblématique des parquets de France et d’ailleurs, Alain de Senne seront présents pour enflammer le Palais



Pour Marie-Sophie OBAMA (présidente déléguée de Lyon ASVEL Féminin) : « Cela nous permet de mettre un coup de projecteur au sport féminin, de mettre la lumière sur la performance au féminin comme on souhaite le faire dans chacune de nos actions. Même moi qui ne suis pas lyonnaise, quand je rentre dans le Palais des Sports, je me rends compte que l’on est vite rattrapé par toute cette histoire lyonnaise»